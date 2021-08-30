В Париже ограничили скорость для авто до 30 км/час
- Автор:
- Костя Андрейковец
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В столице Франции Париже с сегодняшнего дня, 30 августа, начало действовать новое ограничение скорости для автомобилей — 30 км/час. Скоростное ограничение введено почти на всех дорогах города, кроме кольцевой, некоторых бульваров и авеню.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По кольцевой дороге (Переферик) можно по-прежнему ездить со скоростью 70 км/час, а по опоясывающим город бульварам — со скоростью 50 км/час в час. В центре города установили новые знаки.
Новая мера направлена на повышение безопасности дорожного движения, снижение шума и связана с адаптацией города к мерам по защите климата. Кроме этого в городе значительно увеличили количество велосипедных дорожек и одновременно сократили количество автомобильных парковок.
Часть жителей Парижа ограничения раскритиковала, но по данным социологического института Ifop, 61% процент парижан одобряют нововведениях.
- В Европе многие города снижают скорость для авто, чтобы обезопасить движение и бороться с уровнем загрязнения воздуха.
- В июне власти Парижа пригрозили запретить в городе сервисы по аренде электросамокатов после смерти женщины из-за наезда. Происшествие вызвало волну негодования.