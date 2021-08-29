В Бразилии установили статую Будды, которая выше чем монумент Христа в Рио
- Автор:
- София Телишевская
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В буддийском храме в Бразилии установили огромную статую Будды, которая по высоте на пять метров превышает известную статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.
Об этом сообщает издание Globo.
Новая статуя Будды расположена на севере бразильского штата Эспириту-Санту. Открытие монумента состоялось в субботу, 28 августа, а возведение завершилось еще в 2020 году.
Однако, ранее не удалось открыть статую из-за ограничений, которые наложила пандемия коронавируса.
Как отмечается, посмотреть на новый монумент каждые выходные приезжают около четырех тысяч человек.
- В городе Лэшань, в китайской провинции Сычуань, завершили реставрацию крупнейшей в мире статуи Будды. Ремонт начали в начале октября 2018 года.