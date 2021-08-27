Дания с сентября ослабит карантин. В стране вакцинировали 80% взрослого населения

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Правительство Дании с 10 сентября значительно ослабит карантинные ограничения на фоне вакцинации от коронавируса 80% граждан старше 12 лет. Министр здравоохранения Магнус Хойнике заявил, что ситуация с вирусом под контролем и его риск снижен.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Дании.

В Дании с июля введен цифровой COVID-паспорт, который следовало предъявлять при необходимости. С 10 сентября частично отменят обязанность предоставления этих паспортов для посещения баров, ночных клубов и некоторых мероприятий, таких как концерты.

Министр отметил, что ситуация будет под постоянным мониторингом и правительство без колебаний будет вводить ограничения, если пандемия снова «накроет» Данию.