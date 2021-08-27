Дания с сентября ослабит карантин. В стране вакцинировали 80% взрослого населения
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Steven Shaffer / Unsplash
Правительство Дании с 10 сентября значительно ослабит карантинные ограничения на фоне вакцинации от коронавируса 80% граждан старше 12 лет. Министр здравоохранения Магнус Хойнике заявил, что ситуация с вирусом под контролем и его риск снижен.
Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Дании.
В Дании с июля введен цифровой COVID-паспорт, который следовало предъявлять при необходимости. С 10 сентября частично отменят обязанность предоставления этих паспортов для посещения баров, ночных клубов и некоторых мероприятий, таких как концерты.
Министр отметил, что ситуация будет под постоянным мониторингом и правительство без колебаний будет вводить ограничения, если пандемия снова «накроет» Данию.
- По состоянию на 27 августа, в Дании добровольно полностью вакцинированы более 4,1 млн человек (при населении 5,8 млн), что составляет 79% численности граждан. Всего за время пандемии заболели COVID 342 тысячи, а умерли более 2,5 тысячи человек.