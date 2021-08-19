CNN: Россия проводит новые испытания ядерной ракеты «Буревестник», с которой связывают взрыв под Северодвинском
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Пресс-служба президента Российской Федерации
На российском архипелаге Новая Земля вероятно готовятся к новым испытаниям крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки компании Capella Space.
Журналисты получили снимки, сделанные 16 августа в районе закрытой пусковой площадки в Паньково. Источники в американских властях считают, что там идут новые испытания «Буревестника». Специалисты несколько месяцев наблюдали за полигоном и заметили там большую активность.
Корабли несколько раз доставляли грузы на полигон, после чего на нем построили большое экологическое убежище, вероятно, для защиты ракет и бригад военных. Когда убежище убрали, то на стартовой площадке появился большой объект — вероятно это пусковая установка.
Эксперт по ядерному оружию Джеффри Льюис рассказал, что ракета «Буревестник» может быть очень опасной для окружающей среды и здоровья людей, потому эксперты называют ракету «летающим Чернобылем». Наличие убежища при монтаже установки частично может это подтверждать.
Издание пишет, что российские моряки получили предупреждение «об опасных операциях» в районе полигона, которые пройдут с 15 по 20 августа.
- 8 августа 2019 года в Архангельской области, на военном полигоне в одной из частей ВМФ произошел взрыв. В результате происшествия погибли семь человек: пятеро сотрудников «Росатома» и двое из Минобороны РФ.
- По словам ученого Джеффри Льюиса из Института международных исследований Мидлбери, авария могла произойти во время испытаний крылатой ракеты с ядерной установкой, о которой до этого говорил президент России Владимир Путин. Россия называет ракету 9М730 «Буревестник», а НАТО идентифицирует ее как SSC-X-9 Skyfall.
- Позже в Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний показали карту возможного разлета радионуклидов после взрыва неизвестной ракеты под Северодвинском.