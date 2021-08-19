Игрок «Шахтера» Марлос объявил о завершении выступлений за сборную Украины

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Facebook / FC Shakhtar

Футболист донецкого «Шахтера» Марлос принял решение завершить выступления за национальную сборную Украины.

Об этом сообщил официальный сайт «Шахтера».

«Я ухожу из сборной Украины. Грустно говорить об этом, но наступил момент, когда приходится это сделать. Немногие знают, но у меня есть определенные физические проблемы и ограничения, связанные с перенесенной ранее операцией, которые не позволяют играть так много, как хотелось бы», — заявил игрок.

Марлос поблагодарил президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко и бывшего главного тренера Андрея Шевченко за доверие и поддержку. «Благодарю всех партнеров по команде: ребята, вы стали для меня настоящей футбольной семьей, моими друзьями на поле и за его пределами и останетесь ими навсегда. И, конечно, я благодарен всем болельщикам сборной Украины», — добавил футболист.

Марлос родился и вырос в Бразилии. В 2011 году он перешел в харьковский «Металлист», откуда спустя три года — в «Шахтер». Полузащитник дебютировал за сборную Украины в 2017 году после получения украинского гражданства и с тех пор сыграл за нее 26 матчей. В этих играх игрок забил 1 гол и отдал 2 голевых передачи.