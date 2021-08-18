Ученые вычислили число Пи до 62,8 триллиона знаков после запятой и побили предыдущий рекорд расчетов
- Автор:
- София Телишевская
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rawpixel / Unsplash
Ученые из Университета прикладных наук Граубюнден (Швейцария) заявили об установлении нового рекорда по вычислению числа Пи. Они вычислили значение до 62,8 триллиона знаков после запятой.
Об этом сообщает издание ScienceAlert.
По словам исследователей, для этого расчета им понадобилось 108 дней и девять часов — и это при том, что для вычисления использовали суперкомпьютер.
Предыдущим рекордом вычисления было значение 50 триллионов знаков после запятой. Сейчас ученые ожидают сертификацию от представителей Всемирной Книги рекордов Гиннеса, потому обнародовали только последние десять цифр своего нового вычисления — 7817924264.
- Число Пи — математическая константа, возникшая в геометрии как отношение длины окружности к длине ее диаметра. Впервые обозначением этого числа греческой буквой π воспользовался британский математик Уильям Джонс в 1706 году. Определить точное значение числа Пи в десятинной системе исчисления невозможно. Первые десять цифр числа Пи — 3,141592653