Ученые вычислили число Пи до 62,8 триллиона знаков после запятой и побили предыдущий рекорд расчетов

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Ученые из Университета прикладных наук Граубюнден (Швейцария) заявили об установлении нового рекорда по вычислению числа Пи. Они вычислили значение до 62,8 триллиона знаков после запятой.

Об этом сообщает издание ScienceAlert.

По словам исследователей, для этого расчета им понадобилось 108 дней и девять часов — и это при том, что для вычисления использовали суперкомпьютер.

Предыдущим рекордом вычисления было значение 50 триллионов знаков после запятой. Сейчас ученые ожидают сертификацию от представителей Всемирной Книги рекордов Гиннеса, потому обнародовали только последние десять цифр своего нового вычисления — 7817924264.