В Днепре произошел взрыв в жилом доме, два человека погибли

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В Днепре утром воскресенья, 15 августа, произошел взрыв на первом этаже двухэтажного дома на улице Шмидта в Центральном районе. Об этом сообщили полиция области и спасатели.

В результате происшествия погибли мужчина (1980 года рождения) и женщина (1961), которые в момент взрыва находились в квартире. По предварительной информации, в доме произошел взрыв газа.

На кухне горели домашние вещи и мебель.

На месте работают следователи и представители газовой службы. По факту взрыва открыли два уголовных производства: служебная халатность и несчастный случай.