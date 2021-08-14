Кабмин выплатит шахтерам 653 миллиона гривен задолженности по зарплате

Новости

Фото УНИАН

В понедельник, 16 августа, Кабмин перечислит на зарплаты шахтерам 653 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«Мы хорошо знаем о проблемах шахтеров, ежедневно на связи и с профсоюзами, и с представителями местной власти, и с руководством шахт. Все ответственные еще несколько недель назад получили информацию, когда поступят деньги и что для этого делается», — отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Кроме того, он призвал не использовать результаты плановой и системной работы в этом направлении как возможность получить политические дивиденды.

«Вопрос находится на постоянном контроле», — заверил Галущенко.

По состоянию на 14 августа Минэнерго получило все согласования в правительстве, и уже в понедельник Министерство финансов направит средства для выплаты заработной платы.