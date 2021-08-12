Новое расположение, форма стрелок и транслитерация. С 1 ноября будет действовать новый стандарт дорожных знаков

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С 1 ноября в Украине вступит в силу новый государственный стандарт знаков дорожного движения.

Об этом сообщается на странице Укравтодора.

Его разрабатывал Государственный дорожный научно-исследовательский институт совместно с организацией «Агенти змін». Стандарт предусматривает компоновки дорожных знаков индивидуального проектирования по новому принципу; написание текста с большой буквы; новую форму стрелок, а для обозначения центра населенного пункта и реки используются символы европейского образца.

Кроме того, предусмотрена транслитерация названий населенных пунктов; новое обозначение диагональных пешеходных переходов и новая табличка для островков безопасности; новые знаки и таблички к дорожным знакам для развития велоинфраструктуры. Также предусмотрен новый алгоритм размещения знаков на одной опоре во избежание неоднозначной их трактовки, а также новый раздел о размещении знаков на щитах и фоновых щитах.