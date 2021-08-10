Киев начал принимать заявки на электронные пропуска в транспорт на случай локдауна

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Пресс-служба КГГА

В Киеве со вторника, 10 августа, заработала в тестовом режиме электронная система подачи заявок, по которой можно будет получить специальные пропуска для проезда в общественном транспорте на случай усиления карантина.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

Государственные и частные предприятия, учреждения и организации могут заранее оформить заявки. Работать будут карточки трех видов: транспортная карта нового образца, старого образца и карта Киевлянина.

«Предпосылок для введения строгого карантина сегодня в Киеве нет. Однако мы не хотим, чтобы третья волна застала столицу врасплох. Поэтому готовимся заранее по всем направлениям: медицина, образование, инфраструктура. Учитывая предыдущий опыт и пожелания предпринимателей, мы изменили механизм выдачи спецпропусков на транспорт. Теперь это можно сделать онлайн. Ими смогут воспользоваться те предприятия и организации, которые обеспечивают жизнедеятельность города», — сообщил первый заместитель главы КГГА по вопросам самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

Чтобы заказать пропуск, нужно:

авторизоваться в системе с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи); руководитель может добавить до 10 доверенных людей, которые будут иметь доступ к системе.

заполнить электронную форму заявки. Предприятиям нужно обосновать критическую необходимость работать в локдаун. Для юридических лиц необходимо указать код ЕГРПОУ (Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины), для физических лиц-предпринимателей — виды деятельности в соответствии с КВЭД.

После этого надо ждать ответа, который поступит на электронную почту. Если ответ положительный — ввести полный список сотрудников, указать данные и номер транспортной карточки Киев Цифровой каждого работника. После получения разрешения транспортная карточка работника активируется автоматически. Транспортные карты, владельцы которых не получили право на спецпропуск, на время локдауна будут заблокированы.

КГГА отмечает, что для предотвращения фальсификации, всех работников из списка будут проверять на трудоустройство в этой организации.