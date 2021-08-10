Tesla перенесла на следующий год производство электрокаров Cybertruck
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Tesla
Компания Tesla перенесла начало производства собственных электрокаров Cybertruck на 2022 год.
Об этом пишет Electrek.
Сам автомобиль представили в 2019 году, а массовое производство планировали начать в 2021-м. В марте компания отмечала, что получила уже более миллиона предзаказов.
Ранее основатель компании Илон Маск отмечал, что Tesla столкнулась с рядом проблем при запуске Cybertruck в производство, в частности из-за стального корпуса автомобиля, который требует новых производственных процессов.
На сайте Tesla указано, что на 2022 год перенесли производство всех трех конфигураций Cybertruck.
- 22 ноября 2019 год Маск в Лос-Анджелесе представил новый электропикап Cybertruck. Он может проезжать на одном заряде до 805 км и разгоняться до 96,6 км/ч за 2,9 секунды.
- На сайте компании доступен предзаказ. Пикап продается в трех версиях: одномоторный Cybertruck обойдется в $39,9 тысячи, Двухмоторный — $49,9 тысячи, Трехмоторный — $69,9 тысячи. Все версии имеют полный привод.