Tesla перенесла на следующий год производство электрокаров Cybertruck

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Tesla

Компания Tesla перенесла начало производства собственных электрокаров Cybertruck на 2022 год.

Об этом пишет Electrek.

Сам автомобиль представили в 2019 году, а массовое производство планировали начать в 2021-м. В марте компания отмечала, что получила уже более миллиона предзаказов.

Ранее основатель компании Илон Маск отмечал, что Tesla столкнулась с рядом проблем при запуске Cybertruck в производство, в частности из-за стального корпуса автомобиля, который требует новых производственных процессов.

На сайте Tesla указано, что на 2022 год перенесли производство всех трех конфигураций Cybertruck.