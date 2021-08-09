Актера и преподавателя Карпенко-Карого обвинили в домогательствах. Минкульт обещает служебное расследование

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Народного артиста Украины, актера советского фильма «В бой идут одни старики» и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах.

Свидетельства бывших студенток собрал сценарист Богдан Панкрухин, опубликовав их в Facebook.

Женщины рассказали, что Талашко пытался домогаться не только студенток, но и абитуриенток, которые закончили школу и пришли поступать. Он просил девушек «закусить губу», «поднять ноги», брал за талию, приглашал к себе домой и предлагал секс. Подобное поведение наблюдалось более 20 лет.

Правдивость историй подтвердила ведущая на «Громадське радіо» Ирина Сампан и журналистка Янина Соколова, которая добавила, что «Талашко такой там не один».

Министерство культуры и информационной политики сообщило, что инициирует служебное расследование. «Призываем руководство университета способствовать оперативной и всесторонней проверке всех приведенных выпускницами фактов», — сказано в заявлении ведомства.

В комментарии Wonderzine и. о. ректора университета Галина Миленька заявила, что руководство «только сегодня ознакомилось с такой ситуацией».

«Сейчас мы обсуждаем создание рабочей комиссии для выяснения фактов, изложенных в этом посте. Возможно, на время проведения этого расследования Талашко будет на время отстранен от исполнения обязанностей, если так решит эта комиссия», — сказала она, добавив, что сам Талашко все обвинения категорически отрицает.