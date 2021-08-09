В Германии федеральные земли вернут правительству вакцины от коронавируса из-за недостаточного спроса на них

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Немецкие земли вернут федеральному правительству по меньшей мере 2,3 миллиона доз вакцин от коронавируса из-за недостаточного спроса на прививки среди населения.

Об этом сообщает издание Welt am Sonntag, ссылаясь на информацию от земельных правительств.

Так, правительства 14 земель пока подсчитывают, какое количество доз придется вернуть.

Особенно сильно упал спрос на препарат от AstraZeneca. Правительства земель Северный Рейн-Вестфалия и Мекленбург-Передняя Померания также могут вернуть препараты от Johnson & Johnson.

Только в наибольшей по населению земле Северный Рейн-Вестфалия не использовали 1,05 миллиона доз вакцин, среди которых — более 922 тысяч производства AstraZeneca, 125 тысяч — от Johnson & Johnson.

В то же время полностью вакцинировались от коронавируса 54% населения Германии, а одну дозу вакцины получили более 62%. Такие данные приводит министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан.

Избыточные дозы вакцин отправят в сборные пункты федерального правительства и, вероятно, передадут другим странам.