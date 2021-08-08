Президент «Барселоны» заявил о переходе Месси во французский «ПСЖ»

Новости

David Ramos - FIFA / FIFA via Getty Images

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что экс-футболист команды Лионель Месси продолжит карьеру во французском клубе «Пари Сен-Жермен».

Об этом пишет итальянское издание TuttoMercatoWeb.

«Месси перейдет в «ПСЖ», я был бы очень рад, если бы он остался с нами, но это было невозможно. Я старался изо всех сил», — сказал Лапорта во время ужина с президентами мадридского «Реала» Флорентино Пересом и итальянского «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Вместе с тем пока ни «ПСЖ», ни сам Месси не подтвердили факт перехода. Ранее СМИ сообщали об интересе к звезде мирового футбола со стороны английских «Манчестер Сити» и «Челси».