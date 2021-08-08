Президент «Барселоны» заявил о переходе Месси во французский «ПСЖ»
- Автор:
- Олег Панфилович
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David Ramos - FIFA / FIFA via Getty Images
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что экс-футболист команды Лионель Месси продолжит карьеру во французском клубе «Пари Сен-Жермен».
Об этом пишет итальянское издание TuttoMercatoWeb.
«Месси перейдет в «ПСЖ», я был бы очень рад, если бы он остался с нами, но это было невозможно. Я старался изо всех сил», — сказал Лапорта во время ужина с президентами мадридского «Реала» Флорентино Пересом и итальянского «Ювентуса» Андреа Аньелли.
Вместе с тем пока ни «ПСЖ», ни сам Месси не подтвердили факт перехода. Ранее СМИ сообщали об интересе к звезде мирового футбола со стороны английских «Манчестер Сити» и «Челси».
- 15 августа стало известно, что аргентинский футболист и один из лучших игроков мира Лионель Месси официально ушел из «Барселоны». Позже Лапорта объяснил уход футболиста тем, что клуб по финансовым причинам не может позволить себе продлить с ним контракт.
- Летом 2020 года аргентинец уже хотел покинуть клуб. Он ссылался на пункт в личном контракте. Руководство клуба посчитало, что футболист не может уйти бесплатно, поскольку он сообщил об уходе, нарушая пункт договора, срок действия которого якобы истек еще 30 мая. «Барселона» была готова отпустить игрока, но за рекордную сумму — более €222 миллионов.