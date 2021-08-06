Шесть дополнительных сезонов, видеоигра и документалка: «Южный парк» будет иметь продолжение

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Twitter / South Park

Корпорация ViacomCBS продолжила свое соглашение с создателями мультсериала «Южный Парк» Треем Паркером и Мэттом Стоуном еще на шесть лет.

Соглашение заключили до 2027 года, пишет Bloomber.

Так, шоу будет иметь аж 30 сезонов - за шесть лет авторы должны сделать минимум шесть дополнительных сезонов. Кроме того, они разработают 14 полнометражных анимационных фильмов, которые выйдут эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Paramount +.

Первая полнометражная лента «Южного Парка», со времен «Большого, длинного, необрезанного» в 1999 году, должна выйти уже к концу 2021 года.

Контракт обошелся компании в более 900 миллионов долларов и стал одним из самых дорогих в истории телевидения. Паркер и Стоун также получили 50% прав на показ своего мультсериала на онлайн-сервисах. Их долю оценивают более чем в миллиард долларов.

Кроме полнометражных картин, авторы планируют создать по франшизе видеоигру и документальный фильм.