В Житомирской области СБУ разоблачила «черных копателей», которые добывали тротил из авиабомб

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СБУ

Служба безопасности разоблачила в Житомирской области «черных копателей», которые добывали тротил из авиабомб и артиллерийских снарядов Второй мировой войны.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

«Подпольный цех злоумышленники обустроили вблизи жилых домов одного из поселков в Житомирской области. Это представляло опасность для местных жителей. Ведь ненадлежащее обращение с боеприпасами могло привести к детонации и масштабным чрезвычайным происшествиям», — говорится в сообщении.

Всего правоохранители изъяли 15 килограммов взрывчатого вещества. Также во время обысков обнаружили две емкости с заготовленным тротилом, 37 авиабомб и артиллерийский порох.

По данным расследования, изъятый тротил злоумышленники планировали продать представителям криминальных кругов.

«В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами, припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности», — отметили в СБУ.

Изъятые снаряды правоохранители уничтожили на специальном полигоне.