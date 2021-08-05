В Ирландии продали барана за рекордные для страны €44 тысячи

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В Ирландии на аукционе продали самого дорогого ягненка в стране — за семимесячного барана породы суффолк отдали €44 тысячи. Цена побила предыдущий рекорд страны за барана, составлявший €38 тысяч.

Об этом сообщает BBC.

Животное приобрел консорциум из города Колрейн.

Фермер из поселка Донегол, который завел стадо суффолкских овец в 2015 году, сказал, что знал, что его баран особый, но никогда не предполагал, что за него отдадут такую сумму: «Он был тем, кого все искали, тем, кого все пытаются вывести. У него другая родословная». Деньги от продажи животного он вложит в свою ферму.

Суффолк — одна из самых популярных пород в Северной Ирландии. Ее особенность в том, что животные быстро растут и у них высокая плодовитость (практически всегда рождаются двойни и часто тройни). Кроме этого, суффолки неприхотливы в еде, у них хороший иммунитет, они устойчивы к болезням ног и паразитам. Эту породу выращивают в основном для мяса.