Суд приговорил к 10 годам заключения боевика «ДНР», который обстреливал украинских военных

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СБУ

Украинский суд приговорил боевика «ДНР» к 10 годам заключения за сопротивление силам АТО/ООС и обстрел позиций украинских военных подразделений.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Контрразведчики задержали боевика в мае этого года на линии разграничения. Злоумышленник собирал разведданные о подразделениях Вооруженных сил Украины. Ему предъявили обвинения по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса.