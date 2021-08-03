СБУ передала Минцифры реестр документов моряков, который ранее захватили рейдеры

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Киберспециалисты Службы безопасности Украины завершили передачу Государственного реестра документов моряков в Министерство инфраструктуры Украины. Они забрали его из-под контроля третьих лиц, которые использовали этот ресурс для коррупционных схем — с ежегодным оборотом в $150 миллионов.

Об этом утром 3 августа сообщили пресс-службы СБУ и Минцифры.

Сейчас идет работа по восстановлению соответствующих сервисов и вскоре «Электронный кабинет моряка» будет работать в полном объеме. Киберспециалисты отмечают, что СБУ не просто передала в Минифраструктуры реестр моряков, но и помогает восстановить работу всех функций соответствующих сервисов.

«Первоочередная задача Минцифры — сделать основные сервисы снова доступными для пользователей. Сейчас этим занимается большая команда специалистов. Среди дальнейших планов по работе с реестром — его совершенствование и установление интеграции с Единым государственным демографическим реестром, Единой государственной электронной базой по вопросам образования, а также порталом «Дія». Это позволит морякам быстро, удобно и без коррупционных платежей получать необходимые им услуги», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В обновленном реестре можно будет найти всю необходимую информацию о моряке — от документов об образовании и квалификационных документов до медицинских сертификатов. Кроме того, ведутся переговоры о закупке Crew Evaluation System 6.0 — всемирно признанной системы компьютерного тестирования моряков. Это позволит сделать процесс оценки квалификации более прозрачным и убрать из него человеческий фактор, коррупцию и взятки.

Напомним, на прошлой неделе СБУ разоблачила и заблокировала масштабную схему с переаттестацией моряков. Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование и подтвердить свою квалификацию через личный кабинет, то ему создавали препятствия — задерживали сертификаты квалификации или искажали результаты тестирования. Чтобы получить необходимые документы, моряк обращался к посредникам. Они загружали документы в реестр, создавали положительный результат тестов подтверждения квалификации. Моряку не нужно было проходить учебные курсы или медицинское обследование. Эти услуги стоили $3—8 тысяч (в зависимости от должности моряка). Ежегодный оборот — $150 миллионов.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым отменил эту самую периодическую переаттестацию моряков. Теперь закон разрешает повторное подтверждение диплома моряка не более чем через пять лет с даты выдачи предварительного подтверждения и без сдачи экзаменов в государственной квалификационной комиссии при соблюдении следующих требований:

пригодность для работы на судах по состоянию здоровья;

наличие действующих свидетельств о пройденной обязательной подготовке, необходимой для диплома;

наличие подтвержденного стажа работы на судах с выполнением при этом функций, соответствующих диплому.

В марте журналисты сообщили, что моряки вынуждены отдавать большие суммы чиновникам из экзаменационных комиссий, тестовых центров и даже Мининфраструктуры. Одним из «бенефициаров» этой схемы СМИ называют нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко.