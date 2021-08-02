В суд передали дело против одного из главарей боевиков «ДНР» Безлера

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Следователи СБУ завершили досудебное расследование против одного из главарей «ДНР» Игоря Безлера и направили его дело в суд.

Об этом пишет пресс-служба СБУ.

«По данным следователей и контрразведчиков СБУ, в июне 2014 года в городе Горловка, Донецкой области, злоумышленник возглавил группировку боевиков. Установлено, что вместе со своими сообщниками он организовал и руководил похищением и пытками местного предпринимателя. После этого злоумышленник совершил умышленное убийство потерпевшего», — говорится в сообщении.

Также Безлер организовал похищение рядового одного из батальонов милиции особого назначения. Его также пытали и впоследствии убили подконтрольные Безлеру боевики.

«За совершение инкриминируемых обвиняемому особо тяжких преступлений против мира, безопасности человечества и международного правопорядка предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет, а также от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы», — отметили в СБУ.