«Исторический день». Впервые за 30 лет независимости Украина получила стратегию внешней политики
- Автор:
- София Телишевская
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Вячеслав Ратинский / УНИАН
Украина впервые с момента провозглашения независимости получила стратегию внешнеполитической деятельности.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Сегодня исторический день. Впервые с 1991 года Украина получила систематизированный стратегический документ высокого уровня относительно внешней политики: Стратегию внешнеполитической деятельности», — сказал чиновник.
Он пояснил, что предыдущие 30 лет внешняя политика тоже была, но из-за отсутствия стратегического и продуманного подхода была неэффективной.
«Я благодарю секретаря СНБО Алексея Данилова за то, что мы приняли этот документ на заседании в Краматорске. Где же еще давать старт документу, который главным приоритетом ставит дипломатическую защиту Украины от российской агрессии, деоккупацию наших земель и людей и привлечение России к международно-правовой ответственности за ее преступления», — отметил Кулеба.
К приоритетным направлениям внешней политики отнесли:
- обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;
- курс на членство в ЕС и НАТО,
- продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций;
- защиту прав и интересов граждан Украины за границей;
- продвижение позитивного имиджа Украины в мире.
Стратегия разработана по поручению президента Владимира Зеленского и принята сегодня СНБО. В целом документ содержит 254 пункта.