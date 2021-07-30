«Исторический день». Впервые за 30 лет независимости Украина получила стратегию внешней политики

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Украина впервые с момента провозглашения независимости получила стратегию внешнеполитической деятельности.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Сегодня исторический день. Впервые с 1991 года Украина получила систематизированный стратегический документ высокого уровня относительно внешней политики: Стратегию внешнеполитической деятельности», — сказал чиновник.

Он пояснил, что предыдущие 30 лет внешняя политика тоже была, но из-за отсутствия стратегического и продуманного подхода была неэффективной.

«Я благодарю секретаря СНБО Алексея Данилова за то, что мы приняли этот документ на заседании в Краматорске. Где же еще давать старт документу, который главным приоритетом ставит дипломатическую защиту Украины от российской агрессии, деоккупацию наших земель и людей и привлечение России к международно-правовой ответственности за ее преступления», — отметил Кулеба.

К приоритетным направлениям внешней политики отнесли:

обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины;

курс на членство в ЕС и НАТО,

продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций;

защиту прав и интересов граждан Украины за границей;

продвижение позитивного имиджа Украины в мире.

Стратегия разработана по поручению президента Владимира Зеленского и принята сегодня СНБО. В целом документ содержит 254 пункта.