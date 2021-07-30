Под Офисом президента проходит акция в защиту прав ЛГБТ-сообщества. Во время нее произошли столкновения

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Иванов Алексей / УНИАН

Под Офисом президента в Киеве состоялась акция «Рейвах Прайд», во время которой произошли столкновения.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Организатором мероприятия выступила общественная организация «УкраинаПрайд». Накануне в организации сообщили, что выступят в защиту прав ЛГБТ-сообщества и в поддержку принятия законопроекта об усилении ответственности за дискриминацию любых групп людей на почве нетерпимости. Мероприятие проходит в формате рейва.

Во время акции произошли столкновения между противниками ЛГБТ-сообщества и правоохранителями. Силовикам пришлось применить слезоточивый газ.