«Во имя Отца, Сына и Дома Gucci». Вышел трейлер фильма об убийстве основателя модного бренда

Новости

MGM

Студия Metro Goldwin Mayer представила первый трейлер фильма «Дом Гуччи» режиссера Ридли Скотта.

Об этом пишет Elle.

Картина основана на книге Сары Гэй Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности». В главных ролях — певица Леди Гага и Адам Драйвер. Гага сыграет Патрицию Реджани, которая была осуждена за организацию убийства своего бывшего мужа и главы модного дома Gucci Маурицио Гуччи (его играет Драйвер). За свое преступление она отсидела 16 лет в тюрьме.

Роли второго плана тоже сыграют всемирно известные актеры, такие как Аль Пачино, Джаред Лето и Сальма Хайек. Издание отмечает, что представители семьи и потомки Гуччи обвинили создателей фильма в краже «личности великой семьи, чтобы получить прибыль и увеличить доходы голливудской системы». При этом семья продала марку в 1993 году. Релиз сенсационной картины запланирован на 24 ноября.