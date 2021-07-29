В США впервые будут судить католического кардинала по обвинению в изнасиловании подростка

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Впервые в Соединенных Штатах Америки бывший кардинал католической церкви Теодор МакКаррик предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании подростка. Ранее еще ни одному кардиналу не предъявляли обвинение в сексуальном преступлении такого характера.

Об этом сообщает New York Post.

Кардинал потерял свой сан после того, как расследование Ватикана подтвердило, что он прибегал к сексуальным домогательствам как в отношении взрослых, так и в отношении детей. В частности его обвинили в сексуальном насилии над подростком во время свадебного приема в 1970-х годах.

В общем 91-летнего МакКаррика обвиняют по трем пунктам: неприличное поведение, нападение и нанесение травм человеку в возрасте от 14 лет.

«От жертвы сексуального насилия требуется огромное мужество, чтобы сообщить о сексуальном насилии следователям и продолжить уголовный процесс», — отмечает адвокат Митчелл Гарабедян.

Пострадавший говорит, что кардинал был другом семьи и начал издеваться над ним, когда тот еще был мальчиком, мол, МакКеррик трогал его и ласкал.

Защита бывшего кардинала не комментирует дело, но говорит, что «с нетерпением ожидают заседания».