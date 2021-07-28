В сентябре миссия Международного валютного фонда посетит Украину

Новости

Facebook / Kristalina Georgieva

По итогам разговора с Владимиром Зеленским директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева анонсировала визит миссии Фонда в Украину.

Уже в сентябре миссия прибудет в Киев, говорится в посте должностного лица.

«Очень конструктивный звонок с президентом Украины Владимиром Зеленским об успешном экономическом прогрессе Украины в рамках программы МВФ», — написала она.

Глава МВФ выразила надежду на продуктивную работу по оставшимся вопросам во время миссии в сентябре. Украинское правительство надеется получить в этом году от МВФ транш в размере 0,7 миллиарда долларов по программе Stand-by.