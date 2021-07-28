В сентябре миссия Международного валютного фонда посетит Украину
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- София Телишевская
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Facebook / Kristalina Georgieva
По итогам разговора с Владимиром Зеленским директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева анонсировала визит миссии Фонда в Украину.
Уже в сентябре миссия прибудет в Киев, говорится в посте должностного лица.
«Очень конструктивный звонок с президентом Украины Владимиром Зеленским об успешном экономическом прогрессе Украины в рамках программы МВФ», — написала она.
Глава МВФ выразила надежду на продуктивную работу по оставшимся вопросам во время миссии в сентябре. Украинское правительство надеется получить в этом году от МВФ транш в размере 0,7 миллиарда долларов по программе Stand-by.
- 9 июня 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу Stand-by для Украины на почти пять миллиардов долларов с немедленным выделением 2,1 миллиарда долларов первого транша.
- После этого были определены четыре пересмотра программы — по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября — в следующем году. Размеры второго и третьего транша составляют по 700 миллионов долларов, третьего — 560 миллионов долларов и завершающего четвертого — 980 миллионов долларов.
- Впрочем, этот план нарушили. Виртуальная миссия по первому пересмотру программы Stand-by завершилась без рекомендации о выделении второго транша, а глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил о необходимости дополнительных дискуссий и большего прогресса со стороны Украины.
- В июне-июле Верховная Рада приняла несколько важных законов, о которых говорилось в меморандуме с МВФ, и еще ряд поправок к законам.