Средняя зарплата в Украине впервые в истории превысила $500
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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«Бабель»
Средняя зарплата в Украине по результатам июня 2021 года составляет 14 313 гривен. Впервые в истории подсчетов она превысила эквивалент $500.
Об этом говорится в сообщении Госстата.
«По сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 6,0%, а за последние 12 месяцев (относительно июня 2020 года) — на 23,6%», — отметили там.
Сейчас средняя зарплата в 2,4 раза превышает минимальную зарплату, которая определена на уровне 6 тысяч гривен.
По нынешнему курсу 14 313 гривен — это 525 долларов. Впервые в истории зарплата достигла этого показателя. До этого украинская зарплата в долларах неуклонно росла с 1996 до 2013 года, когда составляла 411 долларов. Но в результате кризиса 2014 года, после начала войны и оккупации Россией украинских территорий средняя зарплата упала до 293 долларов, а в 2015 году вообще составила меньше 200 долларов.
Больше всего зарабатывают в среднем украинцы в Киеве (20 455 гривен) и в Донецкой области (14 988). Наименьшие доходы у жителей Кировоградской (11 497 гривен) и Херсонской (12 110) областей.
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