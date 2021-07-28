Средняя зарплата в Украине впервые в истории превысила $500

Новости

«Бабель»

Средняя зарплата в Украине по результатам июня 2021 года составляет 14 313 гривен. Впервые в истории подсчетов она превысила эквивалент $500.

Об этом говорится в сообщении Госстата.

«По сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 6,0%, а за последние 12 месяцев (относительно июня 2020 года) — на 23,6%», — отметили там.

Сейчас средняя зарплата в 2,4 раза превышает минимальную зарплату, которая определена на уровне 6 тысяч гривен.

По нынешнему курсу 14 313 гривен — это 525 долларов. Впервые в истории зарплата достигла этого показателя. До этого украинская зарплата в долларах неуклонно росла с 1996 до 2013 года, когда составляла 411 долларов. Но в результате кризиса 2014 года, после начала войны и оккупации Россией украинских территорий средняя зарплата упала до 293 долларов, а в 2015 году вообще составила меньше 200 долларов.

Больше всего зарабатывают в среднем украинцы в Киеве (20 455 гривен) и в Донецкой области (14 988). Наименьшие доходы у жителей Кировоградской (11 497 гривен) и Херсонской (12 110) областей.