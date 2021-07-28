«Я масок там не видел». Зеленский раскритиковал крестный ход верующих Московского патриархата

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Президент Владимир Зеленский раскритиковал крестный ход верующих Украинской православной церкви Московского патриархата, поскольку люди шли без масок и ночевали прямо возле Лавры.

Об этом глава государства сказал на форуме «Украина 30. Децентрализация».

Более 55 тысяч человек вышли 27 июля на шествие по случаю годовщины крещения Киевской Руси.

«Вчера у нас был крестный ход, 55 тысяч человек. Я понимаю, что это праздник, но я от киевской власти не видел коммуникации. Боятся коммуницировать, не хотят людям сказать прямо — будьте осторожны. 55 тысяч приехали в Киев, большинство — пожилые люди. Они должны были идти все в масках, хотя бы так. Я масок там не видел. Неужели это так сложно?» — возмутился Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что пожилые люди, которых свезли в Киев на шествие, ночевали под открытым небом возле Лавры.

«Надо было организовать, где люди ночь проведут, чтобы люди были в масках. У них даже не было питьевой воды, полиция раздавала», — сказал президент.

Напомним, во вторник в столице состоялся крестный ход верующих Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1033-летия крещения Киевской Руси. Для обеспечения безопасности и общественного порядка во время религиозных мероприятий привлекли все подразделения полиции Киева, военнослужащих Нацгвардии, сотрудников ГСЧС, а также дополнительные силы из других областей.

Православная церковь Украины тоже объявляла о праздновании годовщины крещения Руси, но, как и в прошлом году, от крестного хода там отказались.