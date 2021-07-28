В России осудили двух мужчин якобы за продажу Украине деталей ракетного комплекса С-300

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Ростовский областной суд России приговорил двух человек к 9,6 годам и 10,5 годам заключения якобы за передачу Украине данных о радиолокационном оборудовании зенитно-ракетных систем С-300

Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности.

Гражданин России Денис Лобов и гражданин Армении Арарат Хачатрян якобы покупали клистроны, входящие в состав С-300, и передавали конкретные образцы указанных изделий в Украину.

«Приобретаемое радиоэлектронное оборудование Лобов хранил в подвальном помещении своего дома, где производил предпродажную подготовку. После чего Хачатрян организовывал незаконное перемещение клистронов в Украину через жителей российско-украинского приграничья. Конечным получателем клистронов выступила государственная компания «Укроборонпром», — заявили в ФСБ.

Сообщается, что в марте 2020 года для очередной закупки клистронов Хачатрян прибыл в Россию и был задержан с поличным.

Оба осуждены по ст. 275 «государственная измена» и ст. 276 «шпионаж» Уголовного кодекса России. Лобова приговорили к лишению свободы на 9 лет и 6 месяцев, Хачатряна – на 10 лет и 5 месяцев, соответственно.