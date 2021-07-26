Зеленский провел ротации в СБУ и уволил двух заместителей Баканова

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Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в руководстве Службы безопасности и уволил двух заместителей главы СБУ Ивана Баканова.

Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

Был уволен первый заместитель председателя СБУ и руководитель Антитеррористического центра при СБУ Руслан Баранецкий, а также первый заместитель председателя СБУ — начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Василий Малюк.

Вместо этого новым первым заместителем Баканова и главой Антитеррористического центра стал Сергей Андрущенко.

Также своих должностей лишились начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Алексей Корнийчук и глава управления СБУ в Черновицкой области Виталий Монастырецкий.

В Офисе президента эти кадровые изменения объяснили будущей трансформацией СБУ в связи с реформой ведомства.

«Никакой альтернативы реформе Службы нет и не будет. Как только парламент проголосует за реформу, мы должны начать трансформацию в первый же день, не теряя времени на адаптацию к принятому решению», — отметил Зеленский.