Вблизи Ровно заметили лужи с розовой водой. Предварительно — это препарат для борьбы с вредителями

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Неподалеку от города Ровно 23 июля зафиксировали лужи с розовой водой. На место выехали спасатели и Государственная екоинспеция, которые предварительно установили, что это — «Префект», сертифицированный в Украине препарат для борьбы с вредителями.

Об этом вечером 23 июля сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Класс опасности препарата — третий из пяти. Его действие направлено на яйца и личинки вредителей, которые погибают после опрыскивания. Эксперты собрали пробы грунта и самого вещества для проведения исследований, результаты которых будут готовы через неделю.

Угрозы для людей нет, а спасатели и экологи координируют процесс утилизации вещества сельхозпроизводителем.

Накануне, 21 июля, в Ровно на предприятии «РівнеАзот», которое производит удобрения, произошла разгерметизация емкости с азотной кислотой. Предварительно инцидент произошел из-за несоответствия трубопровода заявленным характеристикам от производителя.