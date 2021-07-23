Производитель презервативов с лицом Путина и Сталина выиграл в ЕСПЧ против Грузии

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Грузинский производитель презервативов Aiisa выиграл дело против Грузии в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Суд в Страсбурге признал, что государство посягнуло на свободу выражения мнения.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

В 2018 году суды Грузии оштрафовали Aiisa на $160 за некорректные упаковки и запретили их производить. Суды решили, что упаковки нарушали моральные устои, поскольку на них были изображены исторические персоны, политики и религиозная тематика.

В частности, Aiisa выпустила упаковки с президентом России Владимиром Путиным, одна из которых была приурочена к годовщине вторжения войск РФ в Грузию, и диктатором Иосифом Сталиным.

После решения апелляции основательница компании Анания Гачечиладзе подала иск в ЕСПЧ.

Суд в Страсбурге пришел к выводу, что решения национальных судов, ограничивших свободу выражения мнения истца, не были ни релевантными, ни достаточными для оправдания вмешательства в статью 10 Конвенции (Свобода выражения мнения).

ЕСПЧ указал, что на решения грузинских судов существенно повлияли «взгляды на этические вопросы представителей Грузинской православной церкви».

«Такой подход противоречит установленному Конституционным судом Грузии стандарту, согласно которому недопустимо навязывать этические нормы или мировоззрение конкретного лица или группы лиц другим группам общества посредством государственных институтов, в том числе суда», — сказано в решении ЕСПЧ.