СБУ разоблачила схему с переаттестацией моряков — с ежегодным оборотом в $150 миллионов

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СБУ

В Украине разоблачили и заблокировали масштабную преступную схему оформления разрешительных документов моряков. Фактически государственный реестр находился во владении посторонних людей, что позволяло им незаконно оформлять разрешительные документы для моряков — и получать за это ежегодно $150 миллионов.

Об этом Служба безопасности Украины сообщила в четверг, 22 июля.

В этой схеме была целая сеть агентов-посредников. Они за взятку вмешивались в государственный реестр и «помогали» морякам проходить регулярное подтверждение своей квалификации (раз в 5 лет). Если моряк пытался самостоятельно пройти тестирование через личный кабинет, то ему создавали искусственные препятствия. Например, затягивали сроки выдачи сертификатов или искажали результаты тестов. Поэтому он был вынужден обращаться к посреднику.

Посредник через неофициальное приложение загружал документы моряка в реестр, обеспечивал положительное прохождения тестирования и конечное подтверждение квалификации. При этом самому заказчику не нужно было посещать учебные центры, курсы или проходить медицинские обследования. Вознаграждение «агенту» составляло $3—8 тысяч (в зависимости от должности моряка).

К схеме были причастны бывшие и действующие чиновники Государственной службы морского и речного транспорта Украины и Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков. СБУ установила, что госреестр документов моряков контролировали посторонние лица. Сейчас реестр и сопутствующие автоматизированные системы изъяли из рук дельцов, а доступ к ним третьим лицам заблокировали.

Отметим, что 22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым отменил эту самую периодическую переаттестацию моряков. Теперь закон разрешает повторное подтверждение диплома моряка не более чем через пять лет с даты выдачи предварительного подтверждения и без сдачи экзаменов в государственной квалификационной комиссии при соблюдении следующих требований:

пригодность для работы на судах по состоянию здоровья;

наличие действующих свидетельств о пройденной обязательной подготовке, необходимой для диплома;

наличие подтвержденного стажа работы на судах с выполнением при этом функций, соответствующих диплому.

В марте журналисты сообщили, что моряки вынуждены отдавать большие суммы чиновникам из экзаменационных комиссий, тестовых центров и даже Мининфраструктуры. Одним из «бенефициаров» этой схемы СМИ называют нардепа от «Слуги народа» Николая Тищенко.