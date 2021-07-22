В Киеве после реконструкции открыли Центральный автовокзал

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Центр транспортных стратегий

В Киеве после масштабной реконструкции открыли обновленный Центральный автовокзал. На его ремонт потратили около 100 млн гривен.

Об этом пишет Интерфакс.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, модернизация автовокзала стала успешным примером государственно-частного партнерства. Ожидается, что автовокзал ежегодно будет принимать до 2,5 млн пассажиров.

«В партнерстве с «Киевпассервисом» мы превратили Центральный автовокзал в «аэропорт для автобусов» — современный транспортный хаб, где пассажирам удобно и комфортно. Мы полностью изменили бизнес-модель, обеспечили прозрачные условия сотрудничества для перевозчиков и уже запустили онлайн-сервис по продаже билетов, с возможностью их бронирования и выкупа на автостанциях. В ближайшее время мы будем предлагать пакет ИТ-решений по управлению бизнесом для перевозчиков», — отметил глава компании «Укрпас» Максим Скляренко.

В обновленном автовокзале увеличили количество платформ с 12 до 30 и создали комфортные залы ожидания и кассы. Также в здании открыли фудкорт и отель на 34 номера.