Министр экономики Любченко: Украинцы получают примерно 500 млрд гривен «в конвертах»

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National Bank Of Ukraine / Flickr

В Украине теневой фонд оплаты труда оценивается в около половины триллиона гривен в год.

Об этом заявил первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко во время форума «Украина 30. Трудовые ресурсы» 20 июля.

«Это средства, за счет которых мы можем развивать стратегические проекты, повышать заработные платы и пенсии, социальные стандарты», — подчеркнул он.

По словам министра, 11,3 миллиона граждан в прошлом году получили официальную заработную плату, а почти 11 миллионов не получили никакого дохода. Кроме этого, есть более 11 миллионов пенсионеров, размер их пенсии зависит от граждан, которые легально работают.

Таким образом один работающий человек фактически содержит двух неработающих.

«И все эти категории граждан в равной степени пользуются общественными благами: медициной, образованием, инфраструктурой, субсидиями, льготами», — добавил он.