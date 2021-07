Hennessy объявил международный музыкальный конкурс. Победитель получит грант на творческие проекты

Новости

Unsplash

Бренд Hennessy возьмет на себя роль фонда и выделит грант, который разыграют в рамках конкурса Hennessy All I Need. Кураторы конкурса — музыканты Onuka (Украина), Super Besse (Беларусь), Tamada (Грузия) и The Buhars (Казахстан) — выберут по одному победителю, который получит денежный приз на творческий проект. С деталями конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Hennessy All I Need — глобальная кампания, в которой представители различных креативных индустрий делятся историями творческого пути. В рамках проекта Onuka, Super Besse, Tamada и The Buhars откровенно рассказывают о том, что делает каждого человека уникальным, как на это влияют события из прошлого и в чем особенность различных культур и национальностей.

Герои проекта записали серию видеорассказов, их можно найти на официальных YouTube-каналах и в соцсетях артистов. В конце каждого видео музыканты называют цель кампании Hennessy All I Need — вдохновить молодое поколение музыкантов на поиск ответов о том, где родилась их собственная уникальность и из чего состоит музыка, которую они создают.

Hennessy

Минская группа Super Besse делится историей, как ежедневный однообразный быт вылился в протест против скуки, участники группы The Buhars из Казахстана размышляют об уникальности казахской музыкальной культуры, а Tamada рассказывает, как путешествовал по Европе, а затем вернулся в Грузию и начал петь на родном языке.

Отдельным эпизодом проекта станет рассказ фронтвумен украинской группы ONUKA Наты Жижченко о ее дедушке, который сам делал музыкальные инструменты. По сюжету история семьи плавно перетекает в премьеру клипа на трек TY, где эти инструменты и звучат.

Hennessy

«Музыкальная сфера очень сильно пострадала, но это как сито, которое отсеивает сильнейших. Не только в реализации, а в их вере, в их невозможности заниматься чем-то другим. Я думаю, что это те удары, которые шлифуют музыкальную индустрию», — говорит ONUKA об участии в проекте.

Как принять участие в конкурсе?

Чтобы подать заявку на грант, участники должны опубликовать пост на своей странице в Instagram с ответом на вопрос «Как мое прошлое находит отражение в музыке» и «Что мне нужно, чтобы донести мою идею всему миру», поставить хэштег проекта #HennessyVSAllINeed и тегнуть Instagram артиста, который будет оценивать заявку, — Onuka, Super Besse, Tamada или The Buhars. Конкурс продлится до 25 августа. Победителя выберут артисты проекта при содействии Hennessy.