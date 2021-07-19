Саудовская Аравия запретит невакцинированным гражданам выезжать за границу

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В Саудовской Аравии людям, которые не получат две дозы вакцины от коронавируса, запретят выезжать за границу.

Об этом пишет Arab News.

Как отметили в Министерстве внутренних дел страны, соответствующее решение приняли из-за распространения в мире новых штаммов коронавируса и роста заболеваемости, а также из-за «низкой эффективности одной дозы вакцины против мутаций».

Там также отметили, что решение одобрили и в Министерстве здравоохранения. Запрет вступит в силу с 9 августа.

В то же время детей до 12 лет будут выпускать за границу без вакцинации при наличии страхового полиса. Также выехать смогут те, кто выздоровел от коронавируса в течение последних 6 месяцев, или же те, кто уже выздоровел и получил хотя бы одну дозу вакцины.