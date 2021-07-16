В Аденском заливе застряло судно с украинскими моряками. Один человек погиб

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В Аденском заливе застряло рефрижераторное судно THORN1 с украинскими моряками на борту. У него закончилось горючее, а оборудование вышло из строя.

Об этом сообщает «Думская».

THORN1 находится в 5 км от порта Джибути. На борту 11 моряков, из которых 10 — граждане Украины. По данным издания, один моряк умер не выдержав жары.

Моряки в жару оказались без кондиционеров, холодильника и продуктов. После нескольких дней дрейфования спасательные службы порта отбуксировали судно ближе к берегу и поставили его на якорь.

На берег разрешили сойти только двум членам экипажа, остальные остаются на судне.

Дочь судового кока THORN1 рассказала, что на место прибыл консул Украины в Эфиопии для переговоров с представителем судовладельца ILIANA SHIPPING LIMITED. Сложность в том, что судно сменило название и флаг приписки (с Либерии на Габон) в момент, когда экипаж уже был на судне.