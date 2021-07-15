Рада запретила продавать лекарства детям до 14 лет

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Volodymyr Hryshchenko / Unsplash

Верховная Рада в четверг, 15 июля, приняла закон № 5122, которым запрещается продавать (в том числе онлайн) лекарства детям до 14 лет, а также покупать и передавать их детям до 14 лет. Об этом говорится на сайте парламента.

При этом тот, кто продает лекарства, вправе потребовать предъявить паспорт гражданина Украины или другой документ, подтверждающий возраст покупателя. В случае отказа предоставить такой документ продажа лекарств этому человеку запрещается.