В Турции задержали судно с украинскими моряками. Капитана и троих его помощников обвинили в контрабанде наркотиков

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Philippe Ales

В Турции в порту Искендерун правоохранители задержали судно под флагом Либерии с украинскими моряками, их обвиняют в контрабанде наркотиков.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко в комментарии «Украинской правде».

«10 июля турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии. На следующий день прокуратура города Искендерун арестовала капитана судна и троих его помощников. Все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков», — рассказал он.

Также Николенко уточнил, что в состав экипажа судна входят 24 украинца и один иностранец.

По его словам, остальные члены экипажа сейчас находятся на борту судна и участвуют в расследовании в качестве свидетелей.

В настоящее время посольство Украины в Турции предоставляет задержанным консульскую помощь.

«Граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными. Украинское дипучреждение обратилось к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещение украинских моряков», — добавил спикер МИДа.