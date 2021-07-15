В Германии и Бельгии из-за непогоды погибли около 10 человек, еще более 30 — пропали без вести
- Автор:
- София Телишевская
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Tobias Franz / Flickr
В Германии из-за продолжительных ливней затопило несколько регионов. Вода разрушила и повредила много зданий и объектов инфраструктуры.
Есть погибшие и пропавшие без вести, пишут Reuters и RTBF.
Больше всего от наводнений пострадали такие западные немецкие федеральные земли, как Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.
В частности, в Рейнланд-Пфальце бурные потоки воды разрушили несколько домов в населенном пункте Шульд.
Местные власти говорят о не менее 30 пропавших без вести, полиция подтвердила гибель четырех человек.
Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации, для спасения людей планируют использовать вертолеты.
В Северном Рейне-Вестфалии тоже подтопило жилые и другие здания. В городе Альтена погиб спасатель, который пытался помочь пострадавшему мужчине, но сам попал в поток воды.
Катастрофические последствия непогоды зафиксировали также в Баварии и Саксонии.
Сейчас большинство регионов Германии находятся в зоне влияния циклона «Бернд».
Из-за наводнений в Бельгии погибли два человека, еще несколько числятся пропавшими без вести.
Из-за обильных осадков и высокого уровня воды на дамбе Монсин власти провинции Льеж предупреждают, что река Маас может выйти из берегов. Местных жителей призвали предпринять меры, в частности провести гидроизоляцию подвалов.