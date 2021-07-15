В Германии и Бельгии из-за непогоды погибли около 10 человек, еще более 30 — пропали без вести

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Tobias Franz / Flickr

В Германии из-за продолжительных ливней затопило несколько регионов. Вода разрушила и повредила много зданий и объектов инфраструктуры.

Есть погибшие и пропавшие без вести, пишут Reuters и RTBF.

Больше всего от наводнений пострадали такие западные немецкие федеральные земли, как Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.

В частности, в Рейнланд-Пфальце бурные потоки воды разрушили несколько домов в населенном пункте Шульд.

Местные власти говорят о не менее 30 пропавших без вести, полиция подтвердила гибель четырех человек.

Местные власти объявили режим чрезвычайной ситуации, для спасения людей планируют использовать вертолеты.

В Северном Рейне-Вестфалии тоже подтопило жилые и другие здания. В городе Альтена погиб спасатель, который пытался помочь пострадавшему мужчине, но сам попал в поток воды.

Катастрофические последствия непогоды зафиксировали также в Баварии и Саксонии.

Сейчас большинство регионов Германии находятся в зоне влияния циклона «Бернд».

Из-за наводнений в Бельгии погибли два человека, еще несколько числятся пропавшими без вести.

Из-за обильных осадков и высокого уровня воды на дамбе Монсин власти провинции Льеж предупреждают, что река Маас может выйти из берегов. Местных жителей призвали предпринять меры, в частности провести гидроизоляцию подвалов.