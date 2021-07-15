«Делаем все, чтобы локдауна не было»: министр Ляшко допустил усиление карантина осенью
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Ратинский Вячеслав / УНИАН
Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает возможности введения нового локдауна осенью, но заверил, что в Минздраве делают все, чтобы этого избежать.
Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина».
«Сегодня у нас есть возможность сделать все — и мы это делаем, чтобы локдауна не было. И это не только соблюдение санитарных норм. Это и обращение к своим старшим родственникам — родителям, дедушкам, бабушкам, чтобы они пошли и приоритетно сделали прививки против коронавирусной болезни. Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост заболеваемости для нашей системы здравоохранения будет некритичным», — пояснил Ляшко.
По его словам, локдаун вводится для того, чтобы в первую очередь защитить уязвимые к коронавирусу группы населения. Это люди старшего возраста. Он пояснил, что если они будут вакцинированы, то власть будет оценивать две составляющие: влияние болезни на жизнь людей и влияние на экономику.
«И если мы защитим вакцинацией приоритетные группы, то сможем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала», — сказал глава Минздрава.
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