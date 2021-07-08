Зеленский назначил нового руководителя Ивано-Франковской ОГА

Новости

Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский назначил главой Ивано-Франковской областной государственной администрации Светлану Онищук.

Об этом сообщает Офис главы государства.

«Верю, что ваш профессиональный уровень, опыт госслужбы и знания региона поможет сделать работу облгосадминистрации еще более эффективной для создания истории успеха вашей родной Ивано-Франковской области», — заявил президент, поздравляя Онищук с назначением.

Среди приоритетов президент назвал развитие инфраструктуры и туристического потенциала региона, а также привлечение инвестиций.

Онищук родилась в 1984 году в поселке Заболотов Ивано-Франковской области. В 2002 году окончила Снятинский сельскохозяйственный техникум по направлению «бухгалтерский учет». В 2005 году — Прикарпатский национальный университет им. Василия Стефаника по направлению «правоведение». Доктор наук по государственному управлению.

Онищук проходила службу в органах внутренних дел в Прикарпатском юридическом институте Львовского государственного университета внутренних дел. С 2012 года работала на различных должностях в Национальном агентстве по вопросам государственной службы и его региональных подразделениях. С сентября 2019 — заместитель председателя Ивано-Франковской ОГА.