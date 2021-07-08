Умер американский актер и режиссер Роберт Дауни — старший

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Twitter / Geek Vibes Nation

В США скончался американский актер и кинорежиссер Роберт Дауни — старший. Ему было 85 лет.

Об этом в своем Instagram сообщил его сын Роберт Дауни — младший.

«Папа мирно умер во сне после долгих лет страданий от болезни Паркинсона. Он был настоящим нестандартным режиссером и все время оставался на удивление оптимистичным», — отметил он.

Роберт Дауни — старший родился в Нью-Йорке в 1936 году. Кинематографом он начал заниматься в 1950—1960-х. Его фильмы продвигали в основном контркультурную повестку дня, сопровождаясь иронией и сатирой. В частности, он участвовал в создании сценария и постановке фильма «Патни Своуп» 1969 года, который стал культовым и вошел в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США. В этом фильме высмеиваются реклама и расизм.

Также Дауни-старший успел сыграть в нескольких фильмах, в частности в «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», «Аве Цезарь» и «Семьянин». Последний раз он появился на экране в 2011 году в фильме «Как украсть небоскреб».