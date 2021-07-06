В Польше затонул частный вертолет с украинцами на борту. Жертв нет, но люди получили серьезные травмы
- Автор:
- София Телишевская
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В Польше в Варминско-Мазурском воеводстве частный вертолет с пассажирами упал в озеро Талты. Трое украинцев, находившихся на борту, получили серьезные травмы.
Об этом со ссылкой на полицию сообщает местное издание PM24.
Вскоре после взлета у транспорта зафиксировали проблемы с двигателем, он начал постепенно терять высоту, а затем полностью затонул в озере.
На борту находились трое украинцев, которые сейчас проживают в Польше. Когда вертолет упал в воду, туристы, проезжающие мимо, смогли спасти пострадавших.
У одной женщины диагностировали повреждение позвоночника — ее доставили в больницу в Гижецко, а вот 17-летнюю дочь потерпевшей с аналогичным травмой доставили вертальотом в Ольштын.
Пилота также госпитализировали для осмотра. Обломки вертолета на глубине 13 метров уже осмотрели пожарные. Других людей на борту не было.
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