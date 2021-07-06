Melovin обвинил телеканал М1 в том, что он вырезал его каминг-аут. Канал ответил

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Украинский певец Константин Бочаров (Melovin), выступая 5 июля на сцене фестиваля Atlas Weekend, сделал каминг-аут, заявив о своей бисексуальности.

В своем Instagram он опубликовал видео, на котором поцеловал девушку и парня на сцене, а после окутал себя флагом ЛГБТ. При этом он возмутился тем, что телеканал M1, который транслировал выступление, вырезал этот фрагмент и не загрузил его на YouTube.

«Мой официальный каминг-аут, который состоялся со сцены, был вырезан из прямого эфира М1. Мое видео до сих пор не загружают на YouTube. И все потому, что я показал свою сущность», — указал Melovin.

Телеканал М1 объяснил это тем, что не знал о плане певца, когда утверждал телеэфир, передает «Детектор-медиа».

«Телеканал М1 поддерживает любые человеческие свободы и права. В данном случае, речь идет сугубо о профессиональном подходе со стороны команды исполнителя. Сценический план концерта и телеэфира формируется и утверждается заранее. Таким образом мы формируем ежесекундный график прямого эфира, который включает в себя как непосредственно эфир, так и выход в рекламные блоки. Это означает, что все постановки артистов во время телесъемки концертных выступлений обсуждаются их менеджментом с телеканалом заранее», — заявили в М1, пообещав выложить полную версию выступления на официальной странице в YouTube.

Позже телеканал опубликовал это видео.

Медиагруппа StarLightMedia, в которую входит М1, также заявила о том, что Melovin не сообщил заранее о планах. При этом группа отметила, что уже готовит большой материал о каминг-ауте.