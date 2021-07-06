САП передала в суд дело против генерала ВСУ и донецкого чиновника. Их обвиняют в хищении почти 3 млн на строительстве блиндажей

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Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении генерал-майора Вооруженных Сил Украины и чиновника Донецкой ОГА. По данным следствия, они нанесли Министерству обороны 2,8 миллиона гривен убытков за ненадлежащее строительство фортификационных сооружений в АТО.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

В 2015 году Кабмин выделил Министерству обороны деньги для строительства фортификационных сооружений — расчеты проводили с учетом опыта стран-участниц НАТО.

Однако подозреваемые действовали в интересах подрядной организации, поэтому перечислили ей деньги. Но блиндажи не соответствовали проектной документации, ибо строились как экспериментальные. Поэтому построенную фортификацию невозможно использовать для защиты военнослужащих.

Обвинительный акт в отношении двух лиц направили для рассмотрения в Высший антикоррупционный суд. Им инкриминируют злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Обоим грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от 8,5 тысячи гривен до 17 тысяч.