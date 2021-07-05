В Каспийском море у Азербайджана произошел мощный взрыв. Власти считают, что из-за извержения грязевого вулкана

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Гавриил Григоров / ТАСС

В Каспийском море у побережья Азербайджана вечером 4 июля прогремел взрыв — там есть большие морские месторождения нефти и газа. Сначала были предположения, что взрыв произошел на морских платформах нефтегазовой компании SOCAR или на танкерах, однако в Министерстве экологии склоняются к версии, что произошло извержение грязевого вулкана.

Об этом сообщает Meduza.

Взрыв произошел недалеко от поселка Алят. В азербайджанской нефтегазовой компании SOCAR сообщили, что взрыв зафиксировали в 10—12 километрах от месторождения «Умид», а на морских платформах аварий не было. Также компания предположила, что взрыв произошел на танкере, но Каспийское морское пароходство это отрицает.

Позже SOCAR предположила, что в Каспийском море произошло извержение грязевого вулкана. Директор Республиканского сейсмологического центра Гурбан Етирмишли также сообщил, что это похоже на грязевой вулкан — о нем же сообщило и Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана. Кроме этого, эксперт по грязевым вулканам Марк Тинг из австралийского Университета Аделаиды заявил в комментарии The Guardian, что «это точно мог быть грязевой вулкан». Он отметил, что место взрыва примерно соответствует тому, где в 1958 году уже извергался грязевой вулкан.

МЧС Азербайджана

На видео Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана видно место извержения грязевого вулкана: каменистый остров, над которым поднимается дым. В SOCAR 5 июля сообщили, что вулкан постепенно угасает.

До конца не понятно, что приводит к взрывам во время извержения грязевых вулканов. Наиболее вероятно, что камни, которые поднимаются вверх во время извержения, ударяются друг о друга и это вызывает искру, которая зажигает газ.

В Азербайджане действует 300 из 700 грязевых вулканов. Они по происхождению связаны с нефтегазовыми месторождениями. В Азербайджане также есть и морские грязевые вулканы — на Каспийском море находится более 140 таких вулканов.