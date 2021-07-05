Папе Римскому провели успешную операцию на кишечнике

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Главе католической церкви Папе Римскому Франциску провели успешную операцию на кишечнике. После операции он чувствует себя хорошо.

Об этом пишет Vatican News.

В Ватикане сообщили, что операция завершилась успешно вечером в воскресенье, 4 июля.

«Попав во второй половине дня в больницу им. А. Джемелли, Святой Отец вечером перенес операцию по поводу дивертикулярного стеноза толстой кишки», — сообщил глава пресс-офиса Святого Престола Маттео Бруни.

Он подчеркнул, что Папа Римский успешно перенес операцию и анестезию и чувствует себя хорошо. Из больницы его выпишут утром 5 июля.

Это первая госпитализация и операция 84-летнего Папы Римского Франциска за период его пребывания на этом посту с 2013 года.