На Кипре бушуют сильные лесные пожары. Власти просят о международной помощи
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- Костя Войтенко
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Justin Sullivan / Getty Images
На Кипре начались сильные лесные пожары, жертвами которых уже стали четыре человека. Власти назвали удар стихии самым масштабным в истории страны и обратились за международной помощью, сообщает в воскресенье, 4 июля, агентство AFP.
Первый сильный пожар начался утром в субботу в районе Лимасола на южной части острова. Затем огонь быстро распространился на соседние регионы.
По последним данным, площадь пожаров составляет 55 квадратных километров. Распространению огня способствует жаркая и ветренная погода.
МВД Кипра сообщило, что в результате погибли четыре человека — их тела обнаружили возле автомобиля. Предположительно, это сезонные рабочие из Египта.
Президент страны Никос Анастасиадис назвал пожар «беспрецедентным» и «катастрофическим». «Подтверждается, что это один из самых разрушительных пожаров и, к сожалению, с человеческими жертвами», — цитирует его слова BBC.
Кипрские власти уже обратились за международной помощью. На призыв уже отреагировали Израиль, Греция и Италия, которые пообещали отправить на остров пожарную авиацию и средства пожаротушения. К борьбе со стихией также подключились британские военные, которые несут службу на базе недалеко от Лимасола.
- В последние несколько недель над почти всей Европой установилась жаркая погода. В разных частях континента из-за этого происходят сильные пожары, в частности, в Турции.
- Жарко и на противоположной стороне Атлантики. В Канаде из-за аномально высокой температуры уже зафиксировали более 700 смертей.