На Кипре бушуют сильные лесные пожары. Власти просят о международной помощи

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На Кипре начались сильные лесные пожары, жертвами которых уже стали четыре человека. Власти назвали удар стихии самым масштабным в истории страны и обратились за международной помощью, сообщает в воскресенье, 4 июля, агентство AFP.

Первый сильный пожар начался утром в субботу в районе Лимасола на южной части острова. Затем огонь быстро распространился на соседние регионы.

По последним данным, площадь пожаров составляет 55 квадратных километров. Распространению огня способствует жаркая и ветренная погода.

МВД Кипра сообщило, что в результате погибли четыре человека — их тела обнаружили возле автомобиля. Предположительно, это сезонные рабочие из Египта.

Президент страны Никос Анастасиадис назвал пожар «беспрецедентным» и «катастрофическим». «Подтверждается, что это один из самых разрушительных пожаров и, к сожалению, с человеческими жертвами», — цитирует его слова BBC.

Кипрские власти уже обратились за международной помощью. На призыв уже отреагировали Израиль, Греция и Италия, которые пообещали отправить на остров пожарную авиацию и средства пожаротушения. К борьбе со стихией также подключились британские военные, которые несут службу на базе недалеко от Лимасола.