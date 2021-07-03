Словакия меняет правила въезда в страну. Как это повлияет на украинцев

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Мариенко Андрей / УНИАН

Правительство Словакии решило изменить правила въезда в страну. Теперь перед пересечением границы нужно предварительно зарегистрироваться на специальном сайте.

О нововведениях предупреждает Западное региональное управление ГПСУ.

Там сообщили о предупреждении от словацких коллег. Перед пересечением границы нужно пройти регистрацию на сайте https://korona.gov.sk/ehranica.

«Путешественникам советуют сделать это до прибытия на территорию Словакии, поскольку в пунктах пропуска невозможно зарегистрироваться из-за слабого интернет-покрытие. Доступ к wi-fi на территории словацких пунктов пропуска отсутствует», — отметили украинские пограничники.

Также это касается и тех украинцев, которые въезжают в Словакию через железнодорожный пункт пропуска «Чоп (Страж) — Чиерна-над-Тисоу». Те, кто не зарегистрируется, в Словакию попасть не смогут.